Rischia di affogare in mare | tredicenne fuori pericolo

Marina di Massa (Massa Carrara), 28 agosto 2023 – Resta ricoverata al Meyer ma è fuori pericolo di vita la ragazzina di 13 anni che ha rischiato di annegare in mare a Marina di Massa.Momenti di tensione in un centro acquatico a Pogliano Milanese. Venerdì 25 agosto i Carabinieri della stazione di Nerviano con i sanitari del 118 sono intervenuti per un bambino di 4 anni, soccorso in ...