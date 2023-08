Riparte la bagarre politica e | con lei | i talk show | chi sale e chi scende

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 28 agosto 2023) Da Merlino a Berlinguer e Porro Chi rischia nella guerra deiDomani, di Lisa Di Giuseppe, pag. 5 Alla nuova Rai sovranista non servono i. Il taglio del genere che ha dominato la televisione nei primi lustri del nuovo millennio mette l’ultimo punto a una tendenza che va avanti da anni, ma ha ricevuto il colpo di grazia con l’addio a viale Mazzini di Bianca Berlinguer. La Rai decide così di rinunciare quasi interamente all’approfondimento con gli ospiti in studio, scelta che è parte di un approccio all’informazione molto diverso rispetto solo a pochi anni fa, che emerge anche dall’offerta dei telegiornali a guida sovranista. A guardare i palinsesti autunnali, infatti, per trovare unpuro bisogna spulciare solo la programmazione di Raitre: il format del mattino, tradizionalmente una “riserva indiana” ...