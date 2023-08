Rinviato a fine Settembre il Pasto della Salamandra

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Direttivo del forum Giovani Grottolella, con grande rammarico comunica che, a causa di circostanze impreviste, l’Evento “Il” previsto inizialmente nel centro di Grottolella nei giorni 31 Agosto, 1 e 2alle date 21/22/23. La decisione è stata presa non a cuor leggero, ma in maniera unanime dai componenti del direttivo, consci dell’importanza delle motivazioni che ci hanno portato a tale conclusione, le quali vanno ben oltre la manifestazione. Ci scusiamo per l’inconveniente, sperando di non aver recato disagi. Vi aspettiamo per festeggiare insieme il 21, 22 e 23. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

E così, "per non dimenticarci della suaironia, del suo modo pacato di affrontare la vita e ... In caso di brutto tempo l'evento verràalla domenica successiva. IL PROGRAMMA Ore 10:00 ...... oggi e' tornato sul mercato e alladella giornata ha perso il 78% arrivando a sfiorare ...che un incontro con i creditori per discutere della ristrutturazione del debito offshore e' stato...seduto il titolo ha chiuso a - 78,79%. Nel 2017 aveva raggiunto un picco di oltre 50 ... ( COSA PUO' SUCCEDERE IN CASO DI BANCAROTTA ) La situazione Evergrande ha, inoltre,gli incontri ...

Cina, Evergrande torna alla Borsa di Hong Kong con un tonfo. E alla fine chiude a -79% Sky Tg24

Maria Maggiore in Val Vigezzo, è stata rinviata probabilmente al 10 settembre (data in via di definizione). Con la seconda edizione del Monviso Trail di domenica 27 agosto si è concluso il circuito Te ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Cina, Evergrande torna alla Borsa di Hong Kong con un tonfo. E alla fine chiude a -79% ...