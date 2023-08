Rigore negato in Juve-Bologna | l’Aia ammette | «Errore evidente» Cosa rischia l’arbitro Di Bello

(Di lunedì 28 agosto 2023) All’indomani dintus-, finita 1-1, continua a far discutere il mancatoconcesso ai rossoblù per il fallo dellontino Illing jr. su Ndoye in area di, a due passi dalla linea della porta. A intervenire sulla questione ora è anche, l’Associazione italiana arbitri: «Ilnon concesso alieri è un, prima dele poi dei due uomini in sala Var. Lo sbaglio è chiaro», ammettono fonti dell’associazione al telefono con l’Ansa. Il contatto in area al 71? minuto di gioco è stato valutato come non falloso dalMarco Die ha scatenato le proteste della panchina rossoblù. Nella linea data dal ...

