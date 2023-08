Rigore negato al Bologna contro la Juve | fonti dell'AIA | 'Errore evidente di arbitro e VAR'

...che ci si chiede dopo l'episodio avvenuto ieri in Juventus - Bologna e che ha di fattola ... È il 26' del secondo tempo, infatti, quando Ndoye viene fermato in area dida un fallo di Iling ..."Ilnon concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Illing jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell'arbitro e poi dei due uomini in sala Var". Fonti dell'Aia, al telefono con l'ANSA, ...Venti secondi di silenzio, raggelante. Così Thiago Motta , allenatore del Bologna , reagisce in diretta alla domanda del giornalista di DAZN che gli chiede conto delai rossoblu a Torino contro la Juventus . Occhi sbarrati, giusto una smorfia della bocca e una scrollata di spalle, come dire: 'Cosa devo rispondere'. "Dopo la Juve è scoppiato l'...

Rigore negato al Bologna contro la Juventus: ecco cosa è successo. Fenucci: “Episodio allucinante” la Repubblica

