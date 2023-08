Rigore Juve - Bologna | clamoroso arbitro Di Bello | Ho visto bene io | caduti insieme

Stavolta su calcio di(inizialmente non visto da Giua). Ma ne avrebbe voluti siglare altri di gol. Al punto che si è lamentato con il suo allenatore al termine dell'incontro. 'Per farlo ...Per un intervento riuscito (il gol annullato a Vlahovic) ci sono troppi errori di cui uno - ilnegato ai felsinei - davvero clamoroso.... Lewis Ferguson si trova nel mezzo dell'area dibianconera, e dopo aver ricevuto la palla, ... Alla ripresa, precisamente al minuto cinquantadue, lasegna la rete del pareggio: Bremer va ...

Su Chiesa rigore solare, comodo parlare solo di Ndoye: Juve-Bologna al VAR Tuttosport

L’involuzione del gioco, il pari complicato in rimonta e le polemiche del Bologna per il fallo da rigore di Iling-Junior ignorato oscurano ... l’uomo in più di una Juventus ambiziosa a patto di non ...Ha scatenato tantissime polemiche il mancato rigore e rosso in Juventus-Bologna per il fallo di Iling-Junior su Ndoye. "Ho visto bene io, sono caduti assieme": questa sarebbe la frase, secondo la rico ...