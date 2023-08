Riforma Pensioni 2023-2024 | gli scenari nella manovra | da quota 103 a quota 41 e OD

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il governo guidato da Giorgia Meloni sta attualmente delineando le linee guida per la prossima legge di bilancio. Nonostante il testo non sia ancora stato redatto, è importante sottolineare che le risorse finanziarie a disposizione sono limitate. È stimato che le risorse, senza considerare l’adeguamento degli assegnistici all’inflazione, si attesteranno intorno a 1,5 miliardi di euro. Di conseguenza, sembra che l’amministrazione stia contemplando un approccio che prevede la continuazione, per l’anno, delle normative attualmente in vigore, ovvero la103 e l’Ape Sociale. Addio a41, che rimane in sospeso e che in ogni caso potrà esser fatta soltanto con il calcolo interamente contributivo dell’assegno....