Rifiuti | ruoli e competenze pubbliche Insegnamenti estivi

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 agosto 2023) La stagione estiva non è ancora terminata, eppure è già ricca di principi e affermazioni interessanti in materia di gestione dei. Quello deiurbani (e non solo) è un tema sempre importante, la cui gestione “qualifica” in modo determinante la qualità o meno della vita di un certo consesso. Da qui l’attività di molti soggetti pubblici volta a migliorarne la gestione, ma con soluzioni non sempre aderenti al quadro normativo. Ad esempio, secondo l’Antitrust le amministrazioni regionali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto la gestione deiche non rientrano nelle proprie finalità istituzionali. L’affermazione dell’Antitrust ha per oggetto gli atti amministrativi riguardanti l’acquisto da parte di un’Agenzia Territoriale regionale del 40% del capitale sociale di una S.p.A. ...