Riconoscimento facciale allo stadio | Verizon rivoluziona la NFL con il 5G

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Adnkronos) – L’operatore statunitenseha stretto una partnership tecnologica con una squadra della National Football League (NFL), che potrebbe cambiare il volto dell’esperienza sportiva. Questa collaborazione prevede l’utilizzo delbasato sulla tecnologia 5G per verificare gli spettatori, semplificando il controllo degli accessi e rendendo più rapida la vendita dei biglietti alle partite. Il programma “5G Accelerated Access” per ilè uno dei tasselli di un accordo più ampio cheha stretto con la squadra di football NFL dei Tennessee Titans. Questa iniziativa innovativa potrebbe rappresentare un cambiamento epocale nel modo in cui i fan partecipano agli eventi sportivi. Secondo quanto riportato sul sito web di ...

...79 - invece di 23,99 sconto 30% - fino a 6 set 23 Click qui per approfondire Aqara Camera Hub G3 per Interni 2K,e Gesti AI, Telecomando a Infrarossi, Angolo di Visione a ...Soluzioni diversificate poiché il suo spettro tecnologico è ampio: SoC (system - on - chips) associati al 4G con gestione elettronica, ovvero navigazione, telematica,, ...Come "Quelli che funzionano particolarmente bene sono ilper immagini, usato per l'identificazionenegli umani e anche per la balena che ci era saltata addosso, che è stata ...

Riconoscimento facciale allo stadio: Verizon rivoluziona la NFL con ... Adnkronos

Il programma "5G Accelerated Access" per il riconoscimento facciale è uno dei tasselli di un accordo più ampio che Verizon ha stretto con la squadra di football NFL dei Tennessee Titans L'operatore ...Il sistema funziona a due livelli: prima si passa al controllo automatico del passaporto e della carta d’imbarco e, in caso di esito positivo, alla scansione delle impronte digitali e al ...