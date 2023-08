Ricciardo operato al polso | Marko | “Le cose si mettono male per le prossime due gare”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, Danielè stato vittima di un incidente che lo ha visto rimediare unrotto. L’australiano è statoin Spagna domenica mattina e la frattura si è rivelata più grave del previsto. Al pilota è stata inserita una placca in metallo e i tempi di recupero si aggirano attorno alle tre settimane. Niente Monza per il numero 3 e a rischio c’è anche Singapore. Durante il weekend appena concluso, ha debuttato Liam Lawson che ha preso il posto dial volante dell’AlphaTauri. Il consulente della Red Bull Helmutha parlato del recupero del pilota australiano: “Purtroppo la frattura è complicata. Non è una stata lineare. Stasera (ieri; n.d.r.) avremo un parere approssimativo dal medico, ma le ...

Sono stato" ha scrittosu Instagram, scherzando sulla placca inserita per facilitare il risanamento della frattura " e ho ricevuto il mio primo pezzo di metallo, una figata. Voglio ...Intanto attraverso il proprio profilo Instagramha voluto rassicurare e ringraziare tutti: 'Ciao a tutti. Sono statostamattina, ho messo il mio primo pezzo di metallo, quindi è ...Nei mesi scorsi il dottor Mir avevaLance Stroll per una frattura al polso, con il canadese in macchina appena 12 giorni più tardi. Sicuramentenon sarà in pista a Monza domenica ...

Il 21enne pilota neozelandese continuerà a sostituire Ricciardo anche a Monza in attesa del pieno recupero dall’infortunio del pilota australiano, operato alla mano e che punta a tornare in pista a ...L'infortunio rimediato nel venerdì del GP Olanda a Zandvoort costringerà Daniel Ricciardo a saltare di certo le gara di Monza e Singapore ...