Ricciardo fornisce aggiornamenti sull’infortunio dopo l’intervento chirurgico per la frattura della mano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 28 agosto 2023) Danielha rivelato di essersi sottoposto a un interventoallaessersi rotto durante le prove libere in vista del Gran Premio d’Olanda.si è procurato unaallasinistraessersi schiantato contro la barriera alla curva tre nelle FP2,aver sterzato per evitare la collisione con la McLaren di Oscar Piastri. I danni alla sua vettura sono stati minimi, ma il pilota ha riportato ladel metacarpo a causa del notevole contraccolpo subito dal macchinario e dal volante. Inizialmente è stato portato al centro medico in loco, ma successivamente è stato trasferito all’ospedale locale, dove le radiografie hanno rivelato l’entità del ...