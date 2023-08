(Di lunedì 28 agosto 2023)no dettagli interessanti sull'accordo raggiunto dallacon: oltre a ridurre il suo stipendio per l'anno in prestito allae per gli altri due anni dirimanenti con il ...

Spuntano dettagli interessanti sull'accordo raggiunto dalla Roma con: oltre a ridurre il suo stipendio per l'anno in prestito alla Roma e per gli altri due anni di contratto rimanenti con il Chelsea, lo stesso club inglese ha inserito una clausola rescissoria ...Il Corriere dello Sport racconta gli ultimisulla trattativa tra la Roma e il Chelsea per portare nella Capitale Romelu. La volontà del giocatore belga è chiara, vuole solo i giallorossi, ma bisogna trovare ancora la quadra. E ...Non c'è ancora la fumata bianca tra la Roma e. La trattativa prosegue a oltranza con il ds giallorosso Tiago Pinto e il presidente Ryan Friedkin che sono da due giorni a Londra per cercare di chiudere l'affare.

Retroscena Lukaku-Roma, spunta una clausola sul contratto con il Chelsea Corriere dello Sport

Oltre a ridursi il suo sipendio per l'anno in prestito in giallorosso e per i rimanenti due con i Blues, lo stesso club inglese ha inserito una clausola rescissoria già fisssata ...Tutto confermato, Romelu Lukaku sta per diventare un nuovo giocatore della Roma. Dopo l'accordo trovato tra le parti nelle ultimissime ore, anche i dettagli rimanenti sono in via di definizione. Al ...