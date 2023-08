Retegui segna il tanto atteso 1º gol in Serie A | era andato già due volte in rete con la nazionale

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mateo, è questo il nome del futuro della nostradi calcio, l’attaccante in forza al Genoa ha ieri siglato il suo primo gol inA dopo esseregià a segno con l’ITalia per ben due. La squadra del Grifone ha fatto un vero e proprio capolavoro di mercato. L’oriundo era seguito da tanti top club italiani e stranieri, lui alla fine ha deciso di vestire rossoblù per non fare il passo più lungo della gamba. Alla seconda giornata di campionato e seconda presenza da titolare consecutiva,ha piazzato un colpo di testa alle spalle di Ivan Provedel. Il portiere della Lazio non ha potuto far nulla sul tap-in. Il gol diè valso al Genoa la prima vittoria stagionale. Un Genoa ...

Perché, l'argentino che Mancini (non ancora saudita) ha portato in Nazionale, fa un ... Ci mette la testa e. Se doveste ascoltare qualcuno dire: "Lo facevo anch'io", fate sì con la testa, ...Al 16 Frendrup calcia in porta, respinge Provedel, sulla ribattutalo 0 - 1 con un preciso colpo di testa. La Lazio resta attonita e non riesce a liberarsi dal pressing avversario, vane ...... Casale devia sui piedi di Frendrup che al limite controlla e fa partire un tiro potente ma centrale, Provedel respinge ma il più veloce a colpire èche di testail primo gol in ...

Le pagelle di Retegui: Re di Roma per una sera, in area si muove che è una bellezza Il primo gol in Serie A di Retegui regala al Genoa di… Leggi ...Testimonial del football vintage. Retegui tocca 16 palloni, uno decisivo. I due passetti per sfuggire al fuorigioco è roba da Pippo Inzaghi ...