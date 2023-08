Refusi | copia e incolla | latino maccheronico | gli strafalcioni nel libro del generale Vannacci

(Di lunedì 28 agosto 2023) I dubbi sul valore letterario dell’opera delRoberto, nei giorni scorsi accusata di avere contenuti omofobi e razzisti, non riguardano solo la sostanza ma anche la forma. Ilinfatti, sembrerebbe abbondare di errori di ortografia,e citazioni non dichiarate: questo è quanto denuncia dalle colonne del Corriere della Sera il professor Massimo Arcangeli, docente di linguistica italiana ed ex preside della facoltà di Lingue e letterature straniere presso l’Università degli Studi di Cagliari. Arcangeli prende in considerazione una serie di estratti de Il mondo al contrario, sottolineando come al contrario sembra essere anche la grammatica: così, a pagina 4, leggiamo ad esempio che «Abbiamo suon di politici e di intellettuali». A pagina 70, la rivisitazione dell’antico adagio: «Sbagliare è ...

