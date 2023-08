Reddito di cittadinanza | a Napoli blocchi stradali e tensione con la polizia | la situazione

A Napoli una manifestazione contro l'abolizione deldiha paralizzato il traffico in varie zone del capoluogo campano. Un corteo di almeno 300 persone è partito dalla stazione di piazza Garibaldi e prosegue verso via Amerigo ...In considerazione anche - aggiungono - del venire meno deldiche nel 2022 ha sostenuto 300 mila famiglie". Secondo lo studio del sindacato, ai 55 distretti socio - sanitari ...Momenti di tensione a Napoli durante la manifestazione per ildi. Sono scesi nuovamente in piazza gli ex percettori della misura bandiera di Giuseppe Conte e del Movimento 5 stelle, abolita dal governo di centrodestra di Giorgia Meloni. ...

Momenti di tensione a Napoli, questa mattina, durante la manifestazione organizzata a difesa del reddito di cittadinanza. I partecipanti al corteo sono riusciti a scavalcare il muretto che dalla ...Mentre la Rete dei Comitati per la difesa e l'estensione del reddito di cittadinanza manifesta oggi a Napoli, a Cosenza si mobilitano i cittadini con una manifestazione davanti alla sede Inps del ...