Rdc | Rastrelli Fdi | Dal Governo Meloni scelte chiare Manifestazioni legittime se non violente

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Napoli e l’intero Mezzogiorno vivono da lunghissimo tempo un dramma sociale profondo, generato da decenni di pessima amministrazione e di politiche clientelari che hanno sperperato fiumi di risorse pubbliche per un assistenzialismo senza prospettive. Proprio per questo il nostroha deciso con grande coraggio di invertire drasticamente la rotta sostenendo chi non è in condizioni di lavorare, ma rimuovendo le sacche di parassitismo e puntando ogni sforzo su nuove politiche attive del lavoro”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio, coordinatore cittadino del partito di Giorgiaa Napoli, commentando i disordini causati questa mattina a Napoli dai manifestanti ex percettori del Reddito di Cittadinanza. “Avvertiamo la responsabilità di questa scelta – aggiunge-, e la ...