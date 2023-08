Rapunzel | Disney vuole Baz Luhrmann alla regia del remake live action?

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mentrestarebbe sviluppando undi, un nuovo rumor afferma che la multinazionale statunitense starebbe puntando nientemeno che a Bazcome possibile regista. Anche se non ci sono stati annunci ufficiali, e probabilmente non ce ne saranno finofine degli scioperi, nelle ultime settimane si è sentito molto parlare dei potenziali piani dellaper undidel 2010. Secondo recente rumor,starebbe ora pensando al regista di Elvis Bazper dirigere il film.ha già un regista? Secondo l'insider Daniel Richtman, per dirigere il progetto ...

In casasono ufficialmente al lavoro sul live - action di, 50º Classicouscito al cinema nel 2010. Secondo quanto riportato da Daniel Richtman, Baz Luhrmann sarebbe in corsa per la regia. Due volte candidato agli Oscar, il 60enne regista ...... e probabilmente non ce ne saranno fino alla fine degli scioperi, nelle ultime settimane si è sentito molto parlare dei potenziali piani dellaper un remake live - action didel 2010. ...Tra i più recenti rumor sui prossimi live - action in casa, vi è quello di un remake di, il film del 2010 con Mandy Moore e Zachary Levi. Non si hanno certezze al momento, ...

Rapunzel: la Disney vorrebbe Baz Luhrmann come regista dell ... Cinefilos.it

Mentre Disney starebbe sviluppando un remake live-action di Rapunzel, un nuovo rumor afferma che la multinazionale statunitense starebbe puntando nientemeno che a Baz Luhrmann come possibile regista.Fans are excitedly speculating about potential cast choices for a Tangled live-action remake, drawing inspiration from successful Disney live-action adaptations. Jessica Rothe could be a great fit for ...