Ranking WTA | Cocciaretto stabile al n 29 Swiatek sempre regina

Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata dalladopo la conclusione del "250" di Cleveland. Anche questa settimana sono cinque le azzurre tra le ..."...Per la nuova numero uno d'Italia, al suo best(n. 29), dall'altra parte della rete ci sarà la qualificata Kaja Juvan , numero 146 del mondo. Un buon sorteggio per Elisabetta Cocciaretto ...Ecco ilaggiornato a lunedì 28 agosto 2023. Al comando c'è sempre Iga Swiatek , seguita dalla bielorussa Aryna Sabalenka che tenterà il sorpasso agli US Open. Alle loro spalle, seppur a debita ...

Ranking WTA (28 agosto 2023): Swiatek-Sabalenka, si avvicina la resa dei conti agli US Open. Cocciaretto numero 1 d'Italia OA Sport

A guidare la top ten del ranking, per la 74esima settimana (la più lunga leadership ... che grazie al successo nel WTA 250 di Cleveland, secondo titolo in carriera dopo Guadalajara 2021, conquistato ...95 al n. 55 del ranking WTA. Il suo primato resta il n. 32, raggiunto il 7 febbraio dell’anno scorso. La spagnola ha battuto in finale la russa Ekaterina Alexandrova, che rientra fra le top twenty (20 ...