Ranieri | «Inter | secondo tempo di gestione Netta differenza»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nel suo commento postpartita a Sky Sport, Claudioha parlato della notevoletra l’e il suo Cagliari. Specialmente dopo quanto visto in campo nello 0-2 di questa sera. NOTEVOLE– Claudioha commentato così la partita tra il suo Cagliari e l’, vinta dai nerazzurri per 0-2: «Sapevamo le loro triangolazioni, ma le hanno fatto talmente bene che ci hanno sorpreso e fatto gol. Primoduro e difficile, nelloro hanno gestito e noi abbiamo cercato di riaprire il risultato. Abbiamo dato tutto, ma si è vista la notevoletra noi e i finalisti di Champions League. I duelli e gli scontri fisici sono totalmente diversi da quelli della Serie B. Questa ...

Commenta per primo Il tecnico del Cagliari Claudio, sconfitto in casa dall', ha parlato ai microfoni di Dazn : 'Il primo tempo è stato nettamente nelle loro mani. Noi abbiamo provato a fare qualcosa, facendo fin troppo confusione. Nella ..., stoccata a Mancini: "A me non interessano i soldi" . Inzaghi dopo Cagliari -: "Complimenti ai ragazzi, Thuram meritava il gol". Inzaghi ha iniziato la sua disamina post - gara da una ...Inzaghi ha fatto i complimenti anche a: "L'anno scorso ha fatto qualcosa di speciale a riportare il Cagliari in serie A - ha spiegato - e anche oggi ha cambiato due o tre volte lo ...

Ranieri ancora battuto dall'Inter all'esordio in casa dopo il ritorno in A: 32 anni fa finì 0-3, oggi 0-2. Ma il tecnico analizza il presente e guarda soprattutto al futuro: "Era importante uscire dal ...Il Cagliari è stato sconfitto dall'Inter per 2-0 ed il tecnico rossoblù Ranieri ha parlato del match, parlando anche della decisione di Mancini sull'Arabia ...