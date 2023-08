Ranieri | «Complimenti all’Inter | ha vinto rispettando il Cagliari»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sconfitta da ex perin-Inter, nonché suo primo KO in casa da allenatore dei rossoblù da quando è tornato. In conferenza stampa, l’allenatore dei sardi ha analizzato la partita. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Claudionel post partita di-Inter. Come ha voluto impostare la squadra nel secondo tempo? Come sta Pavoletti? Pavoletti vediamo domani e dopodomani. Sicuramente ci saranno degli esami, vedremo cosa ha avuto. La libecciata poteva esserci se non cambiavamo qualcosa nell’intervallo: c’è da dire che l’Inter è entrata nella modalità di gestione gara, se faceva il terzo gol andava bene ma non voleva prenderlo. Questa partita ci deve far capire cos’è la Serie A, come sono i contrasti: dobbiamo farne tesoro. Zero gol in due partite, ancora un po’ poco ...