Raimondo Todaro e Francesca Tocca al capolinea | il motivo della presunta rottura

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un altro momento molto difficile per. La coppia, infatti, starebbe attraversando un momento di crisi. Già nel 2020 i due ballerini avevano avuto qualche dubbio sulla loro relazione, molto presto passato. Questa volta però non sembra esserci nessuna terza persona. A qualche giorno dal ritorno dei palinsesti invernali e del ritorno alla routine, scoppia un gossip che fa mormorare il web. Sembra, infatti, chesiano di nuovo in crisi. La coppia che già qualche anno fa ha messo a dura prova la loro relazione, questa volta potrebbe non farcela. Ecco cosa sta succedendo tra i due ballerini....

Ovvero la conferma di, dato come in uscita per tutta l'estate, e l'arrivo (o meglio il ritorno) di Anna Pettinelli che riprende il suo posto brevemente sostituito l'anno scorso da ...Le incertezze riguardavanoe Arisa. La cantante, come rivelato da Dagospia, ha deciso di prendere una diversa direzione. Lascerà la giuria di Amici 23 per fare ritorno alla Rai, dove ...A quanto pareresterà al suo posto mentre la cantante potrebbe cercare fortuna altrove. Pessime notizie per Maria De Filippi: "Tutto da rifare". Amici, siamo al caos totale

Amici 23: Raimondo Todaro resta, un volto noto prende il posto di Arisa, scopriamo chi è Movieplayer

Tra poche settimane ricomincia il talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Quest’anno senza Arisa che diventa giudice di The Voice Kids. Chi prenderà il suo posto E soprattutto Raimondo To ...La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il famoso talent show televisivo, sta per iniziare con grande attesa da parte dei fan. La data di inizio è stata ufficialmente annunciata per il 24 sett ...