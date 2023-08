Colpito l'aeroporto della seconda città siriana, fuori uso le piste:alza il tiro contro gli obiettivi iraniani in Siria The postdiin Siria: bombardato l'aeroporto di Aleppo appeared first on ...Nelle prime ore del mattino di lunedì 28 agosto,aerei israeliani si abbattuti sono su Aleppo, ... Negli ultimi anni poi,ha effettuato centinaia di attacchi all'interno delle parti della ...leggi ancheattacca la Siria,aereo a Damasco: uccisi 4 soldati FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Terremoto Turchia - Siria: la distruzione ad Aleppo. FOTO La ...

Raid di Israele in Siria: bombardato l'aeroporto di Aleppo Inside Over

Il ministero della Difesa siriano afferma che il raid è partito dal Mar Mediterraneo, a ovest di Latakia: è stata distrutta la pista di scalo dell'aeroporto di Aleppo ma non si registrano vittime ...