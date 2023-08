Ragazzo salva bimba che precipita dal 5° piano a Torino

(Di lunedì 28 agosto 2023) Un passante, undi 37 anni ahato la vita ad una bambina di 3 anni cheva nel vuoto dal 5. Il fatto avvenuto 2 giorni fa nel capoluogo piemontese, ha scosso la sensibilità dell’opinione pubblica e fatto riflettere per l’altruismo profuso nel gesto. Mattia Aguzzi si trovava per caso nei pressi della palazzina dove èta la bambina. Ad un certo punto, mentre stava andando a comprare il pane con la compagna, ha avvertito delle urla provenire dal palazzo, mentre uncercava insistentemente di convincere la bambina a rientrare. Invece lei aveva iniziato a sporgersi sempre più dal cornicione fino a scavalcarlo e a tenersi solo con le due braccia, mentre le gambe penzolavano nel vuoto. Mattia Aguzzi ha deciso in pochi ...

Nella serata di sabato 26 agosto sono stati rivelati al pubblico ... Impossibile conoscere per certo le motivazioni dell'uomo, unpoco più che ventenne, perché ...Il primo ministro ha infatti voluto elogiare il coraggio delcon un post social: "Poteva ... che l'ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è". "Tanto onore e gratitudine per ...L'ha salvata unche l'ha presa al volo, proprio come si fa per fermare un pallone. Un gesto soltanto, le mani che si stringono al petto serrando stretto quel corpicino. Un attimo, prima si ...

Il protagonista del salvataggio è un torinese di 37 anni, Mattia Aguzzi, impiegato, che questa mattina ha preso al volo la bimba caduta da uno stabile sito in via Nizza 389, nel quartiere Lingotto, a ...