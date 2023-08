(Di lunedì 28 agosto 2023) Una frase offensiva nei confronti del presidente del Consiglio è stata composta con la bomboletta spray, in alta montagna, nei pressi delladel Catinaccio d'Antermoia. E l'Associazione dei rifugi del Trentino non le ha mandate a dire

lì è traditore perché è l'idea patriarcale vecchia che sancisce l'massimo dell'uomo vero nei confronti dell'uomo finto. Ecco perché non sei perdonabile " ha aggiunto il ...Il riferimento è in particolare a- "fr***o di m***a" - volato all'indirizzo dello spettatore preso in particolare di mira all'apice della rabbia. "Non sono omofono e condanno chi non ...'episodio mi ha aiutato ad aprire gli occhi sull'importanza che gli americani davano alla Turchia, e fino a che punto erano pronti ad aiutare il loro amico (Recep Tayyip Erdogan, ndr). Barack ...

Quell'insulto alla Meloni sulla cima del monte: l'ira degli alpinisti ilGiornale.it

Una frase offensiva nei confronti del presidente del Consiglio è stata composta con la bomboletta spray, in alta montagna, nei pressi della cima del Catinaccio d'Antermoia. E l'Associazione dei rifugi ...Continua la polemica intorno al concerto di Morgan. Questa volta il cantautore attacca Andrea Scanzi, dopo che quest’ultimo aveva ricondiviso il video della serata sui social criticandolo. Morgan ...