Quanto costa una ricarica per auto elettrica in Europa? Paese che vai | cifra che spendi

(Di lunedì 28 agosto 2023) Certo che l’è per ricchi, come ha recentemente detto il capo di Renault Luca De Meo, ma non nel soltanto nel senso finanziario, anche nello stile di vita. Se vivete in una villa, o comunque in una casa indipendente, installare una stazione disarà infinitamente più facile per voi rispetto a hi vive in un condominio, anche se dotato di garage. Se poi si guarda ai costi dell’energia, l’è un guazzabuglio di norme e di prezzi differenti e l’Italia è al quarto posto nella classifica dei paesi più costosi ina chilowatt. Lo dice un sito internet irlandese, Switcher.ie i cui redattori hanno messo a confronto le offerte disponibili nelle varie nazioni. Tenendo conto dei costi dell’elettricità domestica riportati nelle tabelle Eurostat disponibili ...