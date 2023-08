Quando le prossime gare di atletica? Tanti appuntamenti tra Diamond League ed eventi italiani

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) I Mondiali 2023 dileggera si sono conclusi dopo nove giorni intensi dia Budapest, ma l’evento più importante di questa annata agonistica non ha fatto calare il sipario sulla stagione dileggera. Nelletre settimane sono infatti in programma alcuni meeting in campo internazionale e anche in Italia, magari occasione per alcune stelle ammirate durante la rassegna iridata di esibirsi prima di godersi un po’ di meritato riposo. Sono previste ben tre tappe della, il massimo circuito internazionale dileggera: 31 agosto a Zurigo (Svizzera), 2 settembre a Xiamen (Cina), 8 settembre a Bruxelles (Belgio). A seguire toccherà alle Finali, previste a Eugene (USA) il 16-17 settembre. In Italia, invece, meritano rilievo il ...