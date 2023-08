Puglia | previsti temporali e vento | le previsioni

... il cartellone di eventi per l'estate barese promosso dalla Regione- Assessorato al Turismo ... Saranno, inoltre,delle speciali aree di sosta per le auto nelle zone circostanti la Fiera ......I Wonder) con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regionea valere su risorse del PORFESR - FSE 2014/2020. Intensi sono anche gli incontri industry...... dove hanno preso parte ai corsi di formazionedalla legge quasi 20mila lavoratori, per un totale di 2mila imprese. Al secondo posto la, con quasi 3,5 milioni per progetti finanziati ...

Puglia, arriva la pioggia e scatta l'allerta gialla per 10 ore: "Rischio anche di burrasca" La Repubblica

Allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali e vento in Puglia fino a mezzanotte. Nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale sono previste precipitazioni "a prevalente ...Al via il 'Piano Italia a 1 Giga': la nuova rete ultraveloce finanziata con i fondi del Pnrr ...