Puglia | maltempo | allerta per temporali dal barese al Salento e per vento fino a burrasca Protezione civile | previsioni meteo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sucentro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Venti da forti aoccidentali.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloperdalale per , ...

...oggi e domani risulteranno instabili o perturbate su molte regioni della Penisola con il... Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche schiarita sulla. In serata ...E diverse sono le allerte per ilnel nostro Paese. Ecco le previsioni degli esperti meteo. ... Sud: instabile su Campania, alta Calabria e incon rovesci sparsi e intermittenti; ...Laadriatica più di quella ionica ancora un po' protetta rispetto alle condizioni diche già interessano altre zone d'Italia. Nell'immagine accanto, diffusa da Giovanni Toti presidente ...

Puglia, maltempo: allerta per temporali dal barese al Salento e per ... Noi Notizie

L'ondata di maltempo non dà tregua all'Italia: anche nelle prossime ore insistono forti piogge e venti di burrasca. Gli aggiornamenti meteo ...Maltempo a Roma, in arrivo la tempesta Betty. Il cielo è scuro e minaccioso oggi, non promette nulla di buono. Brevi rovesci si sono verificati questa mattina, all'alba.