Puglia | anziana uccisa a coltellate in una tabaccheria a Foggia

(Di lunedì 28 agosto 2023) A(in) è statacon diverseuna donna di circa 70 anni in unain via Marchese De Rosa. Per il momento, da quanto si apprende, si pensa che possa essere stato l'esito di una rapita finita male. I carabinieri sono sul posto per procedere con le indagini.

Nel dettaglio, la nota fa riferimento all'incremento delle denunce in, segnalando l'intervento del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della regione. La vittima piùdi questa nuova ......passo indietro che lascia stupiti se si considera che in Italia la popolazione è sempre più:... il sottosegretario nei giorni scorsi ha condiviso qualche giorno di relax incon la premier ...Un'donna è deceduta domenica sera dopo essere stata investita, assieme ad un uomo, da una ... seguite da Toscana (3), Emilia - Romagna , Marche ,e Sardegna (2), Liguria, Trentino - Alto ...

Anziana uccisa in una tabaccheria a Foggia Agenzia ANSA

Una donna di circa 70 anni è stata uccisa pochi minuti fa con diverse coltellate in una tabaccheria a Foggia in via Marchese De Rosa. Sul posto per le indagini ci sono i carabinieri. Al momento non è ...Nuova risalita nei contagi da Covid19 in Salento, con Arturo (Xbb.1.16) ed Eris (Eg.5) che si confermano le varianti più diffuse tra la popolazione. Nessun allarme al momento, ma tornano ...