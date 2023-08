Psg | Luis Enrique | “Siamo stati ‘coraggiosi’ | poi c’è un giovane che amo…”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ha fatto i complimenti alla squadra per il "coraggio" mostrato. Poi due parole sulZaïre-Emery

Enrique ha parlato della sfida contro il Lens vinta per 3 - 1 dal. Una vittoria che sgonfia le polemiche dopo due pareggi consecutivi. L'allenatore si è mostrato particolarmente soddisfatto ......tifosicontro neymar Ilrompe il ghiaccio e batte il Lens 3 - 1 nella terza giornata della Ligue 1, centrando la prima vittoria nel torneo dopo 2 pareggi. La formazione allenata da...... per Verratti sembra non esserci più spazio neldove è in atto una vera e propria rivoluzione. ... poiché sembra che non rientra nei piani tecnici diEnrique . La questione non è di facile ...

Ligue 1, Mbappé trascina il Psg: prima vittoria per Luis Enrique Corriere dello Sport

Calciomercato Psg: un grande giocatore non rientra nei piani del club francese e quindi si cerca di venderlo, anche se ancora non ci sono offerte importanti.Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ha fatto i complimenti alla squadra per il "coraggio" mostrato. Poi due parole sul giovane Zaïre-Emery ...