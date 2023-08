Proteste contro lo stop al Reddito | tensione a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Sale la protesta per loaldi cittadinanza. A, la città più coinvolta, sfilano in centinaia in corteo e non mancano momenti dicon le forze dell’ordine e disagi per il traffico. Proprio venerdì scorso, 25 agosto, sono arrivate dall’Inps le altre comunicazioni di fine del Rdc: sul totale di 33.765 famiglie interessate in questo secondo invio per aver raggiunto il limite delle sette mensilità nel 2023, oltre 5mila (5.275) sono nel capoluogo partenopeo (dopo le 21.063 di fine luglio). A livello regionale, in testa si piazzano, per numero di nuclei coinvolti, Sicilia e Campania, seguite da Calabria, Lazio e Puglia. A fine luglio loha riguardato oltre 154mila nuclei in tutta Italia; altri 40.800 messaggi sono attesi tra settembre e dicembre, ...