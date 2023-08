PROROGATA – This is Wonderland Roma 2023 | prezzi | orari e info

(Di lunedì 28 agosto 2023)is, l’evento che ha già accolto oltre 300.000 persone, proroga fino al 31 Ottobre, continuando ad incantare il pubblico con il percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva. Ogni giorno, il Giardino delle Cascate al Laghetto dell’Eur rimarrà aperto dalle 19.00 all’01.00 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. NUOVIDIIS:venerdì 19–01sabato 19–01domenica 19–01lunedì 19–01martedì 19–01mercoledì 19–01giovedì 19–01 Inis, la millenaria arte delle lanterne cinesi si rivela nelle atmosfere sognanti e incantate di uno dei più bei ...

... oltre al deposito GNL di Edison, è statal'autorizzazione al deposito benzina e gasolio ...No TAP/SNAM Brindisi Medicina Democratica Salute Pubblica Confederazione Cobas Brindisi Share...... oltre al deposito GNL di Edison, è statal'autorizzazione al deposito benzina e gasolio ...No TAP/SNAM Brindisi Medicina Democratica Salute Pubblica Confederazione Cobas Brindisi Share...

«This is Wonderland», prorogata fino al 31 ottobre l'installazione all'Eur: finora 300mila visitatori Corriere Roma

Maltempo, da oggi pomeriggio, domenica 27 agosto, le prime perturbazioni che, fino a lunedì 28 agosto sera, potranno trasformarsi in nubifragi con grandinate in tutto il Veneto. L'allarme arriva dal C ...Intemperie in vista, temporali imprevedibili. Ragioni che hanno spinto il direttore del Parco Agricolo Sud Milano Emilio De Vita a prorogare la chiusura di alcuni punti parco, tra cui il Fontanile di ...