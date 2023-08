Prima o poi mi sposo | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 28 agosto 2023)o poi miquasi tutto a San Francisco, ma ci sono anche location a Los Angeles. Nonostante il regista ha deciso, per scelta, di escludere tutti quei particolari che caratterizzano una metropoli americana i luoghi riconoscibili e iconici delle due città americane si vedono. In questo senso sono editati dalrotaie o cavi che rappresentano la città per dargli un aspetto più europeo. Nello specifico, per San Francisco vediamo la City Hall, il campo da golf Lincoln Park, Taylor Street, Sacramento Street (per la scena in cui Mary e Steve si incontrano per lavolta) e il Golden Gate Park, che vediamo più volte. Vi sono anche riprese nelle contee di San Mateo e Los Angeles. Queste comprendono la belissima Filoli Historic House and Garden a Woodside e The ...