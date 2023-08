Prigozhin | la profezia del 29 aprile | Non mento | possono uccidermi | la Russia è un aereo che esploderà in volo - VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nelle ultime ore è diventato virale unraffigura unadi, ex capo Wagner morto lo scorso 23 agosto. Nell'intervista, rilasciata il 29scorso, il leader mostrava già i primi malumori, dettati dal fatto che secondo il diretto interessato lanon stesse and

La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Gli ucraini avanzano: "Abbiamo superato la linea russa a Sud" Ladi: "La Russia è un aereo che esploderà" Grano ucraino: così la guerra ...Evgenijè stato dichiarato ufficialmente morto. Il quotidiano russo Moskovsky Komsomolets ha ... "Finirà rapidamente, ecco perché": Ucraina, unasconvolgenteLa Russia paragonata a un aereo che rischia di disintegrarsi in volo: la metafora usata da Yevgenyin un'intervista qualche mese fa, e riproposta ora da un canale Telegram vicino alla sua Wagner, scatena le reazioni e le teorie del complotto tra i suoi sostenitori. 28 agosto 2023

