Prigozhin è morto | test del Dna conferma | Wagner | Putin urlò per 3 ore contro di lui a giugno

Non ci sono più dubbi ormai nonostante le varie teorie del complotto accavallatesi dopo il giorno dell'incidente, la commissione d'inchiesta russa istituita per far luce sullo schianto, che l'ex capo è effettivamente.

L'autorità dell'aviazione civile russa aveva riferito che, insieme ad alcuni dei suoi migliori luogotenenti, era sulla lista delle persone a bordo dell'aereo precipitato. Secondo la Federal ...Ad aprile, parlando ad un blogger militare, Semyon Pegov,disse: 'Perché parlo con così tanta onestà Non ne ho il diritto, di fronte alla gente che continuerà a vivere in questa nazione. ...La tv russa: "È" Putin e, tributo di sangue per il potere Da Mussolini a Saddam: quando i dittatori uccidono gli amici Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto ...

Il capo della Wagner è morto nello schianto del jet.Giovedì sera il Presidente russo ha parlato in televisione di Yevgeny Prigozhin, leader della milizia Wagner, rimasto ucciso nello schianto del suo aereo. Ha parlato di un “uomo d’affari di talento”, ...