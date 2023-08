Presidente Nazionale Preti contro Mancini | “Se ci fosse Dante…”

Leggi su notizie

(Di lunedì 28 agosto 2023) Anche ildelladeisi è scagliatoRoberto: le sue dichiarazioni non sono passate inosservate E’ diventata addirittura una questione di chiesa la vicenda che vede come protagonista Roberto. Da pochi giorni, infatti, è stata comunicata la notizia della sua nuove avventura. Un “progetto” che lo vedrà in Arabia Saudita, per i prossimi tre anni, come commissario tecnico dellaaraba. Le sue dimissioni, avvenute lo scorso 13 agosto, hanno fatto molto discutere e creare moltissime polemiche. Specialmente da parte di molti tifosi che le pretendevano dopo che gli Azzurri non sono riusciti a qualificarsi per il Mondiale in Qatar. Roberto(Foto LaPresse) Notizie.comNel frattempo, però, come ...