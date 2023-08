Presidente Federcalcio spagnola | dopo il bacio | aperta indagine per abusi sessuali VIDEO

(Di lunedì 28 agosto 2023) Luis Rubiales,, è stato pr0tagonista di una scena che ha lasciato tutti senza parole. Infatti,la vittoria della Spagna nella finale dei Mondiali di calcio femminili, ha baciato in bocca la calciatrice Jenni Hermoso che era pronta a ricevere la medaglia. Le critiche non sono certo mancate, ma allo stesso modo L'articolo proviene da Il Difforme.

La procura spagnola ha aperto un'indagine preliminare per "aggressione sessuale" nei confronti di Luis Rubiales, ildellasospeso dalla Fifa per lo scandalo del bacio alla giocatrice della nazionale Jenni Hermoso durante la premiazio...Ángeles Béjar, la madre deldellaspagnola, si è chiusa nella chiesa della Divina Pastora di Motril, la città natale della famiglia, per annunciare uno sciopero della fame ...Angeles Bejar, la madre delsospeso dellaspagnola Luis Rubiales è in sciopero della fame e si è chiusa in una chiesa per protestare contro il trattamento riservato a suo figlio. Sabato la Fifa aveva ...

Rubiales sospeso dalla Fifa: non è più presidente della Federcalcio spagnola. "Fuga" dello staff Euronews Italiano

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Come in una soap opera il caso Rubiales si arricchisce di episodi. Ángeles Béjar, la madre del presidente della Federcalcio spagnola, sospeso dalla Fifa dopo il bacio sulle labbra alla giocatrice ...