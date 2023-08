Premio Sele d' Oro Mezzogiorno | presentazione a Palazzo Sant' Agostino

... alle ore 11.00 presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno ( Palazzo Sant'Agostino , Via Roma 104), si terrà la conferenza stampa di presentazione della XXXIX edizione deld'...... Varano de' Melegari e, non ultima, Monza, sulla stessa pista in cui si terrà il Grand'... i quali gestiscono da più di un decennio l'attività sul Circuito dia Battapaglia , in provincia ...... alle ore 11.00 presso la Sala Giunta della Provincia di Salerno ( Palazzo Sant'Agostino , Via Roma 104), si terrà la conferenza stampa di presentazione della XXXIX edizione deld'...

Premio Sele d'Oro Mezzogiorno, presentazione a Palazzo Sant ... Gazzetta di Salerno