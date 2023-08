L'obiettivo della Provincia è quello di creare le migliori condizioni per l'avvio del nuovo anno scolastico... sito web, eventi dedicati e un canale YouTube che nel tempo è diventato in tutto il mondo il... San Sebastiano Da Po TO Antonio Ietto e Giovanna Tesio - Chalet il Rosso,Nevoso CN Fabio ...A quelha dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Da una prima sommaria analisi ...

Prato, il punto sull'edilizia scolastica: lo stato dei lavori LA NAZIONE

Prato, 28 agosto 2023 - I quattro interventi finanziati da fondi PNRR all’interno degli istituti superiori del territorio proseguono regolarmente come da cronoprogramma. Le operazioni relative all'ade ...Prato - Il corpo senza vita di un uomo di 87 anni è stato rinvenuto ieri mattina nella sua abitazione di via per Casale, nel quartiere di Tobbiana, a ovest di Prato. Da una prima analisi del medico le ...