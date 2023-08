Prato | il 4 settembre torna la ' Da sponda a sponda'

(Di lunedì 28 agosto 2023) Le iscrizioni sono già aperte. L'obiettivo è quello di superare le 1.300 presenze di un anno fa. Il ricavato sarà devoluto alla Lilt, la lega italiana per la lotta contro i tumori

Prato si prepara a celebrare l'8 settembre, festa della città LA NAZIONE

Prato, 28 agosto 2023 – Sarà il cardinale Gualtiero Bassetti a presiedere il solenne pontificale dell’ 8 settembre nella cattedrale di Prato, in occasione della solennità della Natività di Maria. L’ar ...Nella splendida cornice di Piazza Duomo (e non solo) l’ottava edizione di Prato è Spettacolo: musica, mostre, incontri e laboratori ...