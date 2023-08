(Di lunedì 28 agosto 2023) Mondiali di basket, coach espulso e azzurri ko con i dominicani (82-87). Prova negativa. E domani le Filippine per non uscire dal torneo

Cronaca della partita L'Italia nontempo: 12 - 0 in tre minuti con 6 punti di Polonara. Feliz ... espulso a due minuti e 20 secondi dalla fine del primo tempo : "Come dice sempre il, questi ...Ilperò così facendo trasmette nervosismo e la squadra senza la sua guida di smarrisce, sebbene ... che tolta una tripla spara a salve,palloni e si incaponisce nel cercare cose che non ...Senza Mannion iluna pedina in grado di dare imprevedibilità al gioco, essendo particolarmente avvezzo alle accelerazioni, ma il roster rimane di primissimo ordine, con un buon mix di ...

Poz perde la testa, l'Italia ora è spalle al muro ilGiornale.it

Pozzecco espulso (nella foto), Italia del basket spalle al muro dopo aver perso 82-87 con la Repubblica Dominicana. Giornata al veleno a Manila in un palazzo più piccolo come la nostra squadra gioiosa ...Ora gli azzurri attendono la partita contro le Filippine di martedì 29 agosto: "È determinante ma lo sarebbe stato anche se avessimo vinto", dice il coach Casalone ...