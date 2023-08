Poste Italiane | nuove assunzioni di Portalettere

(Di lunedì 28 agosto 2023) Titolo di studio: Diploma. Presentazione Candidatura entro il 04 settembre 2023 Continuano leda parte diper la ricerca di nuovo personale riguardante sempre, una figura molto importante che ha il compito di recapitare la corrispondenza (incluso pacchi, telegrammi e raccomandate), di smistare la posta in arrivo dell’area di sua competenza, sia ai privati cittadini che alle imprese, catalogandola e ordinandola secondo il proprio percorso di consegna etc. I nuovi, in possesso di diploma di scuola media superiore, saranno assunti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici che di durata, e saranno inseriti presso diversi uffici postali presenti in Italia. I candidati potranno indicare una ...

Titolo di studio: Diploma. Presentazione Candidatura entro il 04 settembre 2023 Continuano le assunzioni da parte diper la ricerca di nuovo personale riguardante sempre Portalettere, una figura molto importante che ha il compito di recapitare la corrispondenza (incluso pacchi, telegrammi e ...... ci sarà una nuova carta elettronica rilasciata dale chiamata " carta di inclusione " sulla quale saranno caricate mensilmente dall'Inps le relative spettanze. Detta carta permette di ...Prosegue la navigazione del progetto "Campagna di Solidarietà 2023" a bordo di Nave Italia , l'iniziativa di Fondazione Tender to Nave Italia in collaborazione con, che prevede sei mesi di navigazione. Il veliero, con a bordo gli ospiti dell' Associazione Progetto Oasi , nell'ambito del progetto "Vento in poppa" e con il sostegno di...

Da Cavarzere a Burano, le storie dei nuovi assunti di Poste Italiane VeneziaToday

Da lunedì anche le Poste di Thiene saranno aperte di pomeriggio Da lunedì anche le Poste di Thiene saranno aperte di pomeriggio Da lunedì 28 agosto gli uffici postali di Lonigo, via del Mercato, Monte ...Rientro alla normalità anche per il resto degli Uffici Postali della provincia. Per facilitare l’ingresso prenotazione via App o WhatsApp ...