Possibile che il “baluardo” del giornalismo contro la disinformazione sia Papa Francesco?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dicesi “”: «Nell’antica architettura militare, fortificazione composta da terrapieni e strutture di sostegno, in genere scarpate in muratura, su pianta poligonale. In partic., l’elemento caratteristico della fortificazione bastionata (detto anche bastione), che consiste nelle opere difensive sporgenti dalle cortine soprattutto in corrispondenza degli angoli della cinta perimetrale». La definizione del vocabolario dell’Enciclopedia Treccani e la sua “estensione fisica”, sono due elementi necessari per questa riflessione relativa alla consegna del premio “È2023” aper i suoi dialoghi sulla pace e i suoi continui riferimenti alla lotta alle fake news. LEGGI ANCHE >” delitaliano ...