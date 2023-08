Porto di Napoli | attraccata la Ocean Viking con 254 migranti a bordo

, 28 ago. E attraccata questa mattina poco dopo le 8, aldila nave Ocean Viking con a bordo 254 migranti soccorsi tra Lampedusa e la Tunisia. Alcuni erano stati fatti sbarcare ieri a Vibo Valentia. Limbarcazione della ong avrebbe dovuto ...... grazie alla partecipazione dei maggiori esperti del personaggio e del periodo storico, tra cui Edoardo D'Angelo dell'Università di, Stefano Pittaluga dell'Università di Genova, Gerard ...Leggi Anche Caivano (), due ragazzine violentate dal branco al Parco Verde Leggi Anche ... dal lato del, a quasi tre chilometri di distanza dallo scalo ferroviario, e attorno alle 2 di ...

Ocean Viking arriva al porto di Napoli: 254 migranti ballano per la ... Il Meridiano News

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Jesper Lindstrom al Napoli: è fatta. Secondo quanto raccolto dalla redazione ... che lavora in queste ore per cederlo al PSV Eindhoven. Se non andrà in porto questa trattativa, per il calciatore ...