(Di lunedì 28 agosto 2023)nella notte scorsa. La vittima è il 53enne Sandro Epifano, noto nella zona con il soprannome di “” perché era spesso alla guida di un tale mezzo. L’è avvenuto nella notte di domenica, la vittima è stata trovata agonizzante alle 3 di notte in via Singen, a. I carabinieri, intervenuti su segnalazione di abitanti della strada, conoscevano l’per piccoli precedenti. Trasportato verso il più vicino ospedale vi è giunto senza vita.

Pomezia - Misterioso omicidio d'un uomo chiamato "Furgone" RomaDailyNews

Si chiama Sandro Epifano la vittima del misterioso omicidio avvenuto nella notte di oggi, domenica 27 agosto, a Pomezia, in via Singen. L’uomo, conosciuto in zona con il soprannome di “Furgone”, è ...