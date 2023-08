Polonia e Baltici chiedono a Lukashenko che il gruppo Wagner lasci la Bielorussia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tensione in un'area di guerra: i ministri dell'Interno di, Lituania, Lettonia ed Estonia si sono incontrati a Varsavia per discutere della situazione al confine con la. "Abbiamo ...

Tensione in un'area di guerra: i ministri dell'Interno di, Lituania, Lettonia ed Estonia si sono incontrati a Varsavia per discutere della situazione al confine con la Bielorussia. "Abbiamo chiesto a Lukashenko che il gruppo Wagner lasci ...Lae Paesi(Lituania, Lettonia ed Estonia) rilanciano le loro preoccupazioni per la presenza della compagnia di mercenari Russia Wagner in Bielorussia e minacciano la completa chiusura ...Lae gli Statichiuderanno completamente i loro confini con la Bielorussia se si dovesse verificare un "incidente critico" con i mercenari Wagner. Lo ha detto il ministro degli Interni ...

Polonia e Paesi baltici chiedono l'immediata espulsione della ... EURACTIV Italia

Varsavia teme mosse ibride della Wagner al confine tra Bielorussia e Polonia. L'avvertimento a Minsk: si chiede la cacciata dei mercenari ...I ministri dell'Interno di Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia si sono incontrati a Varsavia per discutere della situazione al confine con la Bielorussia.