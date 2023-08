Polemiche in Francia | vietata a scuola la ‘abaya’ a studentesse musulmane

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nuova polemica insulla “abaya“, abito delle donne islamiche non espressamente religioso ma che spopola fra le, in particolare nelle banlieue. Il ministro dell’Educazione nazionale, Gabriel Attal, ha annunciato ieri che con il nuovo anno scolastico la “abaya”, che copre tutto il corpo e si può acquistare in tutti i grandi magazzini, sarà proibito nelle scuole pubbliche. Questa mattina il portavoce del governo, Olivier Véran, ha detto ai microfoni di BFM che si tratta “chiaramente” di un abito religioso e che la“è il tempio della laicità”. La diffusione della “abaya” negli spazi pubblici è stata finora “tollerata”, anche se l’abito è sempre stato più frequentemente “consigliato” dai religiosi ortodossi islamici più ortodossi. Nelle scuole di banlieue, le ragazzine si presentano con l’abito lungo e ...

... è stato oggetto di molte discussioni eanche a livello internazionale, riguardo ai suoi ... gli attacchi alla laicità sarebbero aumentati in modo significativo indopo l'omicidio nel ...... come la questione sulla 'normalità' al centro dinelle ultime settimane in Italia: 'Sono ... 'La scherma è nata in. Da schermitrice è bello venire nella patria del mio sport e in una ...Nell'estate degli scontrini pazzi e delle relative, è passato - quasi sotto silenzio - un aumento generalizzato dei prezzi per mangiare fuori ... Ma inlo stipendio medio si aggira sui ...

Francia, la tunica abaya vietata a scuola. Polemica per la decisione del ministro Attal la Repubblica

Nuova polemica in Francia sulla tunica «abaya», l'abito delle donne islamiche non espressamente religioso ma che spopola fra le studentesse, in particolare nelle banlieue.Nuova polemica in Francia sulla tunica «abaya», l'abito delle donne islamiche non espressamente religioso ma che spopola fra le studentesse, in particolare nelle banlieue.