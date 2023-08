Pino Strabioli in difesa di Morgan | “Sono frasi indicibili ma non è un omofobo | Marco non è questo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023)va controcorrente e si schiera indi. L’artista è stato travolto dalle critiche per le parole violente e i pesanti insulti rivolti ad uno spettatore durante una serata a Selinunte, mentre teneva il suo concerto dal titolo: “Battiato, segnali di vita e di arte“, con molti che hanno invocato la sua esclusione da XFactor, invitandoa non esibirsi più con lui. Insieme aCastoldi, infatti, il conduttore televisivo sta portando in giro per l’Italia il format Stra, andato in onda su Rai 2 e a chi gli scrive “vergognati, non dovresti stare più sul palco con”, lui replica annunciando l’appuntamento del 2 settembre a Pescara. “Faremo una serata Stracon l’orchestra diretta da Angelo ...