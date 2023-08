Pino Puglisi | storia del sacerdote ucciso dalla mafia che non voleva essere chiamato eroe

"Siamo grati a Papa Francesco " ha detto l'arcivescovo di Catania Luigi Renna " per aver voluto additare a tutte le chiese che sono in Sicilia l'impegno educativo di don, volto a ...... alle spalle del Tribunale, e poi ancora la Cattedrale , dove viene affrontata la questione dei rapporti fra Mafia e Chiesa e l'impegno antimafia di martiri come Don. Si raggiunge ...... al martirio e alla predicazione antimafia di padre, ucciso da Cosa nostra il 15 settembre del 1993 per il suo impegno a favore degli emarginati in un quartiere molto difficile di ...

Pino Puglisi: storia del sacerdote ucciso dalla mafia che non voleva ... Vanity Fair Italia

Il giornalista Danilo Procaccianti racconta Puglisi nel libro «Un prete contro la mafia. Storia di Pino Puglisi, dei suoi ragazzi e di Brancaccio», edito da DeAgostini. Vanity Fair ne pubblica un estr