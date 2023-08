Peugeot 208 cambia faccia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Continua l'onda lunga dei restyling. Dopo aver messo mano alla 2008, il marchio del Leone è passato alla 208, la proposta compatta tutta grinta che tanto piace al mercato. L'aver convinto in meno di cinque anni circa un milione di persone ad acquistarla, spingea puntare ancora forte su questo modello, dichiarato dalla casa erede naturale della mitica e indimenticabile 205. La nuova versione della 208 arriverà sull'asfalto italiano a novembre, ma di lei già sappiamo tutto o quasi. Al primo impatto, la Nuova 208 colpisce subito per la firma luminosa e i tre led verticali nel frontale che richiamano in maniera evidente dei graffi felini. Il colore scelto daper il lancio è il Giallo Agueda, ma si può scegliere anche il Grigio Selenium, il Grigio Artense, il Nero Perla, il Bianco Banchisa, il Rosso Elixir e il ...

